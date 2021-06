Gattuso potrebbe lasciare la Fiorentina nelle prossime ore dopo soli ventidue giorni a causa di screzi sul mercato

Un matrimonio durato ventidue giorni quello tra Gattuso e la Fiorentina. C’è infatti già aria di divorzio tra i due, causata da alcuni attriti nati sul fronte mercato, ed il resonsabile sembrerebbe essere Jorge Mendes. Il procuratore portoghese, che ha anche il tecnico tra i suoi protetti, è arrivato a Firenze per trattare su due obiettivi di mercato: Sergio Oliveira e Goncalo Guedes. La Fiorentina però, non convinta dalle valutazioni dei due profili considerate eccessive, ha fatto muro prendendo tempo, portando ad un possibile punto di non ritorno. La firma del biennale con possibilità di rinnovo per un anno ulteriore di Gattuso faceva ben sperare ma il mercato è spesso motivo di scontro ed il suo viaggio alla guida della panchina viola potrebbe essere finito ancor prima di cominciare.

Serie A, la Fiorentina già a caccia del possibile sostituto di Gattuso

Promesse non mantenute tra il club ed il tecnico, che prima di firmare avrebbe chiesto espressamente un mercato in grado di fornirgli profili importanti in rosa, oltre alla permanenza di Vlahovic. Le vedute però sembrerebbero aver preso strade diverse ed ora, il rischio della rottura definitiva si fa sempre più concreto. Il contratto non è ancora stato depositato in Lega e la Fiorentina pensa già ad un eventuale sostituto. Solo un chiarimento su ogni fronte potrebbe salvare la situazione.