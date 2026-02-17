Il giudice sportivo della 25a giornata: il Genoa e il Toro arrivano a domenica senza squalificati, ben 2 giornate a Orban del Verona

La Lega Serie A ha reso noto il comunicato del giudice sportivo, parecchio ghiotto di sanzioni e multe dopo questa turbolenta 25a giornata di campionato.

A sorridere però sono sicuramente Genoa e Torino, che arrivano al lunch match di domenica a Genova con 0 squalificati da una parte e dall’altra. Per il Toro deve stare attento Maripan, che con un’altra ammonizione entrerebbe nell’elenco dei diffidati, dopo essere arrivato a 3 nella sfida contro il Bologna.

Il rosso a Vanoli e le altre squalifiche

Nella trasferta di Como, invece, è stato espulso l’allenatore della Fiorentina (ed ex-Torino) Paolo Vanoli, “per avere, al 25° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, in polemica con il comportamento dell’allenatore della squadra avversaria, contestato con veemenza l’operato arbitrale reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione”.

Oltre a lui ecco le altre squalifiche:

Gift Orban (Verona) squalificato per ben 2 giornate “per avere, all’11° del primo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara”;

“per avere, all’11° del primo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara”; Pierre Kalulu (Juventus) squalificato per 1 giornata per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“;

(Juventus) squalificato per 1 giornata per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“; Alvaro Morata (Como) squalificato per 1 giornata per “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo”;

Adrien Rabiot (Milan) squalificato per 1 giornata per “doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Oltre a loro, vengono squalificati per 1 giornata per somma di ammonizioni Akpa Akpro (Verona), Barella (Inter), Calhanoglu (Inter), Circati (Parma), Mandragora (Fiorentina) e Muharemovic (Sassuolo).

Doppia inibizione per la Juve

Disastro in casa Juve, con diverse sanzioni, anche pesanti tra la dirigenza a seguito delle proteste per l’errore arbitrale di La Penna che ha portato all’espulsione del sopracitato Kalulu.

Per il direttore generale Comolli inibizione a tutto il 31 marzo 2026 e €15.000,00 di ammenda “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e

gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell’allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro“;

Per il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini, invece, inibizione a tutto il 27 febbraio 2026 “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l’operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo

spogliatoio dell’Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara”.