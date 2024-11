Dopo l’esonero di Gotti i salentini puntano sull’allenatore ex Torino, che era fermo da più di due anni

Scelta presa in casa Lecce per sostituire Luca Gotti. I giallorossi, guidati dal presidente Sticchi Damiani e dal direttore sportivo Corvino, hanno scelto Marco Giampaolo al posto dell’ex Udinese. Il tecnico passato anche per Torino torna dunque ad allenare dopo due anni, l’ultima esperienza risale al 2022 con la Sampdoria.

Il comunicato del Lecce

“L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Marco Giampaolo. Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza”.