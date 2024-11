Claudio Ranieri ha accettato di diventare l’allenatore della Roma: sul sito dei giallorossi l’annuncio ufficiale

Mancava solo l’annuncio, arrivato poche ore fa. Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma, il terzo di questa stagione dopo De Rossi e Juric. Un contratto particolare quello sottoscritto dall’ex tecnico del Cagliari che allenerà fino al termine della stagione per poi diventare consulente della proprietà. Un ruolo da dirigente che, come scrive il sito della Roma, permetterà a Ranieri di “avere voce in capitolo anche in questa decisione”, in riferimento all’allenatore del prossimo anno. A Roma Ranieri ha ricoperto il ruolo di tecnico dal 2009 al 2011 e nel 2019.