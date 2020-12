Cristante squalificato per bestemmia: salta Roma-Torino - Toro.it

Giudice Sportivo / Bryan Cristante sarà l’unico calciatore a saltare Roma-Torino per squalifica: in totale sono cinque gli squalificati

Bryan Cristante salterà per squalifica la partita di giovedì tra Roma e Torino. Il centrocampista giallorosso (che nelle ultime settimane è stato però spesso impiegato come difensore centrale) è stato fermato per aver pronunciato una bestemmia al 23′ della partita contro il Bologna. Sarà l’unico calciatore a dover saltare per squalifica Roma-Torino.

Giudice sportivo: gli squalificati dell’11’ turno

Calciatori espulsi

Una giornata a: Haraslin (Sassuolo)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Akpa Akpro (Lazio), Cristane (Roma), Magallan (Crotone), Thorsby (Sampdoria)