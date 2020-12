Torino, ecco la Roma: occhio alle fasce e a quel Dzeko entrato nella storia

La presentazione dell’avversaria / La Roma arriva alla sfida contro il Torino dopo la “manita” rifilata al Bologna

Il Toro, dopo la settima sconfitta in campionato contro l’Udinese, si appresta al match contro la Roma in programma giovedì sera con fischio d’inizio alle 20:45. Una sfida che sulla carta sembra essere molto complicata dato che i giallorossi stanno vivendo un periodo molto positivo e arrivano alla sfida contro il Toro dopo una vittoria “esagerata” contro il Bologna. Infatti al Dall’Ara la partita è finita 1-5 per la squadra di Fonseca. Il Torino però dovrà per forza tornare da Roma con qualcosa di positivo perché la situazione è già critica e la posizione di Marco Giampaolo non è per niente tranquilla.

Attenzione a Spinazzola e Karsdop sulle fasce

Fonseca può sorridere per il fatto che ha ritrovato due giocatori importanti che sulle fasce rappresentano un vero e proprio pericolo per gli avversari. Sulla fascia sinistra Leonardo Spinazzola nell’ultima uscita contro il Bologna oltre a trovare il gol è stato in grado di creare diverse occasioni e di volare sulla fascia. Il centrocampista giallorosso senza Kolarov e dopo aver risolto un problema dentale, che gli aveva causato anche problemi posturali, sta ritrovando sicurezza e continuità. Anche Rick Karsdop è un giocatore sul quale in questo momento la Roma può fare affidamento. Dopo aver perso ben sette chili ed essere stato vicino ad essere ceduto nella sessione di mercato estiva, adesso è un’importante freccia per l’arco del tecnico giallorosso.

Dzeko nella storia della Roma

Un enorme problema, data la grave fragilità difensiva del Toro, sarà sicuramente Edin Dzeko. Il bosniaco, andando in rete nella sfida contro il Bologna, è entrato nella storia della Roma diventando il terzo miglior marcatore del club giallorosso. 111 gol per lui con addosso la maglia della Roma. Un traguardo importante che molto probabilmente è uno stimolo in più per l’attaccante giallorosso che giovedì ovviamente cercherà di fare male al Toro.