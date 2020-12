Torino-Bologna: arbitra Pasqua. Abisso fa il quarto uomo in Sassuolo-Milan - Toro.it

Sono stati designati gli arbitri della 13a giornata del campionato di serie A: Torino-Bologna sarà diretta da Pasqua, al Var Maresca

Sono stati designati gli arbitri delle dieci partite della 13a giornata del campionato di serie A. A dirigere Torino-Bologna sarà il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, a coadiuvarlo saranno gli assistenti Passeri e Caliari e il quarto uomo La Penna. Al Var ci sarà Maresca aiutato da Galetto. Dopo i disastri di Roma-Torino, l’arbitro Rosario Abisso per la prossima giornata è stato designato come quarto uomo in Sassuolo-Milan.

Serie A: gli arbitri della 13a giornata

ATALANTA – ROMA h. 18.00

DI BELLO

LONGO – CECCONI

IV: AYROLDI

VAR: IRRATI

AVAR: TOLFO

BENEVENTO – GENOA h. 15.00

GIUA

ROCCA – TARDINO

IV: PEZZUTO

VAR: NASCA

AVAR: CARBONE

CAGLIARI – UDINESE h. 15.00

PICCININI

LOMBARDO – PERROTTI

IV: VOLPI

VAR: GUIDA

AVAR: COSTANZO

FIORENTINA – H. VERONA Sabato 19/12 h. 15.00

FOURNEAU

DEL GIOVANE – ROBILOTTA

IV: RAPUANO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DI VUOLO

INTER – SPEZIA h. 15.00

FABBRI

VILLA – SCATRAGLI

IV: AURELIANO

VAR: VALERI

AVAR: DE MEO

LAZIO – NAPOLI h. 20.45

ORSATO

TEGONI – RANGHETTI

IV: CHIFFI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI

PARMA – JUVENTUS Sabato 19/12 h. 20.45

CALVARESE

MONDIN – BACCINI

IV: PRONTERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: FIORITO

SAMPDORIA – CROTONE Sabato 19/12 h. 18.00

MANGANIELLO

BOTTEGONI – RUGGIERI

IV: SOZZA

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI IORIO

SASSUOLO – MILAN h. 15.00

MARIANI

BINDONI – IMPERIALE

IV: ABISSO

VAR: DOVERI

AVAR: LIBERTI

TORINO – BOLOGNA h. 12.30

PASQUA

PASSERI – CALIARI

IV: LA PENNA

VAR: MARESCA

AVAR: GALETTO