Per Singo e Insigne una giornata di squalifica, entrambi torneranno a disposizione per Napoli-Torino

Il giudice sportivo ha deciso di squalificare per un turno Wilfred Singo dopo il doppio giallo rimediato ieri dal giocatore granata nel match contro la Roma finito 3 a 1 per la squadra giallorossa. Anche per Lorenzo Insigne solo una giornata di squalifica dopo l’espulsione che l’attaccante azzurro ha rimediato durante Inter-Napoli per le parole che ha rivolto all’arbitro Massa. Quindi sia Singo che Insigne saranno a disposizione dei rispettivi allenatori per Napoli-Torino, partita in programma il 23 dicembre.

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 12° giornata:

Calciatori espulsi

Tre giornate a: Barak (Udinese)

Una giornata a: Insigne (Napoli), Schiattarella (Benevento), Singo (Torino)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Chabot (Spezia), Locatelli (Sassuolo)