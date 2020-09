Atalanta senza Romero e Djimsiti, la Roma perde 3-0 a tavolino contro il Verona

Le decisioni del Giudice Sportivo valide per la 1^giornata di campionato di Serie A 2020/2021: due squalificati per l’Atalanta. La Roma perde a tavolino

Milan-Bologna ha chiuso la prima giornata del campionato 2020/2021, con una vittoria per i rossoneri. É infatti stato emesso il referto del Giudice Sportivo, che ha tenuto conto di quanto accaduto durante l’ultima giornata della scorsa stagione. Nessuno squalificato tra le fila del Torino, che contro l’Atalanta potrà vantare la propria rosa al completo. Diversa è invece la situazione della Dea che, alla 38^ del campionato scorso, aveva raccolto una giornata di squalifica per Djimsiti e Romero. Non avendo ancora disputato il primo match per la fine tardiva della stagione a causa della Champions, le sanzioni verranno scontate contro i granata. Sulla Roma ed il caso Diawara, scoppiato in seguito al match contro l’Hellas Verona,, il Giudice Sportivo ha scelto di assegnare la vittoria a tavolino per 3-0 ai gialloblu. Di seguito le decisioni.

Serie A 2020/2021: gli squalificati della 1^ giornata

Giocatori espulsi

Una giornata a: Romero (Atalanta); Dijks (Bologna).

Giocatori non espulsi

Una giornata a: De Vrij (Inter), Djimsiti (Atalanta).

Per quanto riguarda invece Verona-Roma, questo si legge: “Il Giudice Sportivo, considerato che la società Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella lista dei 25 comunicata il 14 settembre 2020, nonostante fosse divenuto un Over 22, delibera di sanzionare la Soc. Roma con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3”.