Roma, pasticcio Diawara, il segretario (ex Toro) Pantaleo Longo si dimette - Toro.it

Si è dimesso il segretario della Roma, Pantaleo Longo, dopo il caso Diawara, che potrebbe costare ai giallorossi anche lo 0-3 a tavolino

Finisce qualche mese dopo quella di Gianluca Petrachi l’avventura di Pantaleo Longo alla Roma. Il segretario dei giallorossi si è dimesso dopo il caso Diawara: un vero pasticcio per il club, visto che la Roma rischia anche di perdere a tavolino la sfida contro il Verona, pareggiata all’esordio. Come noto, nella lista consegnata alla Lega Diawara era stato inserito tra gli Under 22, non avendo però più quello status. Per questo motivo ora la Roma rischia sanzioni, la peggiore appunto quella dello 0-3 a tavolino mentre nella migliore delle ipotesi se la caverebbe con una sanzione.. Longo era arrivato nella Capitale nell’estate del 2019 insieme al ds Petrachi, con cui per anni ha lavorato al Torino con lo stesso ruolo, quello di segretario generale.