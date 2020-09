Serie A, si parte: il programma della prima giornata del campionato 2020/21

La presentazione della prima giornata della Serie A 2020/21: Apre Fiorentina-Torino, mercoledì il posticipo tra Lazio e Atalanta

Poche ore è la Serie A 2020/21 entrerà ufficialmente nel vivo. A tagliare il nastro di partenza saranno Fiorentina e Torino che alle 18 di questo pomeriggio, sabato 19 settembre, scenderanno sul campo di un Franchi ancora deserto per le restrizioni anticontagio per giocarsi i primi tre punti stagionali. Una sfida che per Giampaolo rappresenterà l’esordio personale con la maglia del Torino mentre Iachini punterà a confermare quanto di buono visto nell’ultima parte della scorsa stagione. Alle 20:45, invece, sarà il turno della Roma che affronterà in trasferta il Verona.

Serie A, le partite del primo turno di campionato

Ad inaugurare la prima domenica calcistica ci penserà il Napoli che alle 12:30 sarà impegnato nella trasferta in casa del Parma. Le altre tre sfide occuperanno invece il pomeriggio domenicale: alle 15, è in programma Genoa-Crotone, con i calabresi all’esordio in Serie A, mentre rispettivamente alle 18 e alle 20:45 i riflettori si accenderanno su Sassuolo-Cagliari e Juventus-Sampdoria.

Sarà invece match di San Siro tra il Milan, forte tra le altre cose anche del rinnovo di Ibrahimovic, e il Bologna di Sinisa Mihajlovic a chiudere momentaneamente la prima giornata di campionato.

Prima giornata, rinviate tre gare

Momentaneamente, sì, perchè all’appello mancano ben tre sfide che sono state posticipate a mercoledì 30 settembre. Un rinvio dettato dalla necessità di consentire ad Inter, Atalanta e Spezia di preparare al meglio il proprio personale esordio nel nuovo campionato dopo aver chiuso in netto ritardo il precedente. E allora ecco che 18 esordirà nella massima Serie il Benevento e non sarà un primo match facile. Di fronte, infatti, ci sarà l’Inter di Conte. Alla stessa ora, poi, sarà la volta anche dello Spezia che tra l’emozione generale scenderà in campo per la prima partita di Serie A della sua storia. Primo match che i liguri disputeranno in casa dell’Udinese. A chiudere, e questa volta definitivamente, la prima giornata del campionato di Serie A 2020/21, saranno Lazio e Atalanta che punteranno a ripetersi dando vita al primo vero big-match della nuova stagione.

Di seguito il programma completo della prima giornata di Serie A:

Sabato 19 settembre

Fiorentina-Torino – ore 18

Verona-Roma – ore 20:45

Domenica 20 settembre

Parma-Napoli – ore 12:30

Genoa-Crotone – ore 15:00

Sassuolo-Cagliari ore 18:00

Juventus-Sampdoria ore 20:45

Lunedì 21 settembre

Milan-Bologna ore 20:45

Mercoledì 30 settembre

Benevento-Inter – ore 18:00

Udinese-Spezia – ore 18:00

Lazio-Atalanta – ore 20:45