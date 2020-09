Fiorentina-Torino, i convocati: Puglar non ce la fa, c'è Borja Valero - Toro.it

Serie A, i convocati di Giampaolo e Iachini per Fiorentina-Torino, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021

Sarà Fiorentina-Torino ad aprire il campionato di Serie A 2020/2021: il match è in programma per domani, sabato 19 settembre, alle ore 18.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Tutto pronto per ritornare a clapestare il rettangolo verde: Giampaolo e Iachini stanno ultimando gli ultimi dettagli in attesa del via, che li vedrà sotto i riflettori. Ecco a seguire i nomi dei convocati di entrambi i tecnici.

Fiorentina-Torino, i convocati di Iachini

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano

Difensori: Igor, Lirola, Caceres, Ceccherini, Illanes, Milenkovic, Venuti, Pezzella

Centrocampisti: Chiesa, Bonaventura, Borja Valero, Castrovilli, Montiel, Saponara, Duncan

Attaccanti: Ribery, Cutrone, Vlahovic, Kouame

Fiorentina-Torino, i convocati di Giampaolo

In attesa di comunicazioni ufficiali