Fiorentina, pochi cambi per Iachini: Ribery guida l’attacco

La probabile formazione della Fiorentina contro il Torino / Con Amrabat squalificato e Pulgar non al meglio Bonaventura può esordire titolare

Si parte: la Fiorentina è pronta a scendere in campo contro il Torino per la prima uscita casalinga della stagione e per l’occasione Iachini si affiderà in gran parte all’usato sicuro. A quello zoccolo duro che lo scorso anno, nonostante le difficoltà, ha raggiunto la salvezza. E allora avanti con il tradizionale 3-5-2 con in porta Dragowski. Davanti al portiere polacco, il terzetto difensivo sarà formato da Milenkovic, Pezzella e Caceres.

Bonaventura dal 1 minuto, Ribery in attacco

A centrocampo, Iachini dovrà fare a meno di Amrabat, che dovrà scontare ancora un turno di squalifica, e probabilmente anche di Pulgar che, dopo la positività al Covid deve ancora riprendere a pieno la condizione fisica. Dalla panchina, invece, dovrebbe partire Borja Valero, rientrato proprio nei giorni scorsi a Firenze. La sfida contro il Torino, dunque, potrebbe essere l’occasione per l’esordio dal 1 minuto del neoacquisto Bonaventura che affiancherebbe Duncan e Castrovilli.

Sulle fasce, invece, completeranno al mediana a 5 di Iachini Chiesa e Biraghi mentre in attacco pochi dubbi: il tecnico viola punterà su Kuamé in coppia con il fuoriclasse Ribery. Vlahovic e Cutrone partiranno dalla panchina pronti a subentrare a partita in corso.

Fiorentina, la probabile formazione di Iachini

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina contro il Torino:

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery; A disp. Terracciano, Brancolini, Lirola, Igor, Venuti, Ceccherini, Illanes, Borja Valero, Cristoforo, Montiel, Vlahovic, Cutrone. All. Iachini.



Squalificati: Amrabat

Indisponibili: Pulgar