Probabile formazione Torino / Murru a caccia di una chance, in attacco favorito Berenguer

La probabile formazione del Torino contro la Fiorentina / In attacco Giampaolo si affida a Berenguer alle spalle di Belotti e Zaza, in mezzo al campo Rincon farà il regista

Per Giampaolo è arrivato il momento del suo esordio ufficiale sulla panchina del Toro, almeno per quanto riguarda la Serie A e soprattutto è arrivato il momento di schierare la sua prima formazione per il campionato: quella che dovrà affrontare la Fiorentina. Una formazione che non registra molti cambi rispetto a quelle viste durante le amichevoli estive con due soli innesti, di cui uno ancora incerto. Ma andiamo con ordine: in porta confermato ovviamente Sirigu che, anche un po’ a sorpresa, ha deciso di sposare ancora il progetto granata. Davanti, spazio a Bremer e Nkoulou, scelti da Giampaolo come coppia di centrali titolare, mentre sugli esterni agiranno con tutta probabilità Izzo, spostato sulla destra in un ruolo per lui quasi inedito, e sulla sinistra il neo-acquisto Murru che dovrebbe partire in vantaggio nel ballottaggio con Ansaldi.

Giampaolo ha scelto: c’è Berenguer alle spalle di Belotti e Zazza

A centrocampo, con la questione regista ancora da sistemare, sarà Rincon a farsi carico del ruolo agendo tra Meité a destra e Linetty a sinistra, alla sua prima in maglia granata. Davanti, invece, pochi dubbi: Belotti e Zaza guideranno l’attacco del Torino. Alle loro spalle, sarà Berenguer il trequartista con Verdi pronto a partire dalla panchina. Una scelta anticipata in un certo senso da Giampaolo in conferenza: “Anche Berenguer sta lavorando per fare il trequartista con ottimi risultati, è un giocatore che mi piace”.

Probabile formazione Torino (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Murru; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti. A disp. Milinkovic-Savic, Ujkani, Vojvoda, Djidji, Buongiorno, Singo, Ansaldi, Lukic, Segre, Verdi, Millico, Falque. All. Giampaolo.

Squalificati: –

Indisponibili: Adopo, Baselli, Rodriguez, Lyanco.