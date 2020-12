Giudice Sportivo: Lyanco fermato per un turno, salta il Napoli - Toro.it

Giudice Sportivo / Il cartellino giallo ricevuto contro il Bologna costa caro a Lyanco che salterà la trasferta di mercoledì in casa del Napoli

Per la partita di mercoledì contro il Napoli, il tecnico granata Marco Giampaolo dovrà fare a meno di Lyanco: il difensore brasiliano è stato infatti squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo dopo il cartellino giallo (il quinto di questa stagione) che ha ricevuto nell’ultimo turno di campionato contro il Bologna. Il difensore era infatti diffidato. Nessuna assenza per squalifica nel Napoli.

Giudice Sportivo: gli squalificati

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Lyanco (Torino), Kessie (Milan), Marrone (Crotone)