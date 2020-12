Doppia tegola per Gattuso: Koulibaly e Lozano saltano il Toro

Il Napoli contro il Toro avrà diversi indisponibili tra cui Koulibaly e Lozano. Oltre a loro out Mertens e Osimhen

Periodo non fortunato per il Napoli che dopo gli infortuni di Osimhen e Mertens, nel match di ieri sera contro la Lazio vinto 2 a 0 dai biancocelesti ieri ha perso anche Koulibaly e Lozano. Infatti anche loro salteranno la partita in programma mercoledì sera contro il Torino. Entrambi si sono sottoposti a esami strumentali. Koulibaly ha accusato una distrazione di primo grado del muscolo retto femorale. Mentre, per quanto riguarda Lozano, gli esami al quale si è sottoposto hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra con interessamento dei pionieri.