Juventus-Napoli si giocherà: il Coni toglie il 3-0 ai bianconeri

La sentenza del CONI dà ragione al Napoli: partita da giocare. Le parole di De Laurentiis sull’udienza al Collegio di Garanzia

La telenovela che vede protagoniste Juventus e Napoli è giunta al termine. Dopo più di due mesi da quel 4 ottobre, che ha visto assegnare la vittoria a tavolino ai bianconeri ed un punto di penalizzazione agli azzurri per la mancata partenza del Napoli verso il capoluogo piemontese a causa di alcune restrizioni imposte dal presidente della Regione Campania De Luca, a causa del Covid, si è messo un punto alla faccenda. L’esito della sentenza del CONI ha decretato infatti che è il Napoli ad aver ragione ed ha così cambiato le sorti di quanto deciso in precedenza, dalla Giustizia Sportiva. Il 3-0 a favore dei bianconeri ed il punto di penalizzazione assegnato agli azzurri vengono quindi annullati ed il match è da rigiocare.

De Laurentiis sull’udienza: “Noi abbiamo sempre rispettato tutti”

A parlare in seguito all’udienza avvenuta al Collegio di Garanzia del CONI ci ha pensato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: “Sono prudentemente ottimista. Mi aspetto che in base ad equità e giustizia venga cancellato un giudizio iniquo che è stato forzatamente portato sul tavolo. Noi abbiamo sempre rispettato tutto, io ho sempre rispettato la Lega, la FIGC, il CONI e la Giustizia in senso generale. i primi due positivi del Genoa ne sono venuti fuori prima 13 e poi 22, nell’arco di una settimana. Cosa mi ha infastidito di più? Qui noi abbiamo una squalificata rappresentanza degli italiani da 50 anni al Governo. E 50 anni sono tanti. Hanno minato il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, che classe dirigente avremo noi per i prossimi 20enni?“.