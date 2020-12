Toro, ecco il Parma: squadra in difficoltà e a caccia di punti

Presentazione avversaria / I ducali sono in ritiro per preparare la sfida con i granata al Tardini il 3 gennaio

Per le squadre della Serie A è il momento di pensare al 2021. Il focus per Parma e Torino è rivolto al 3 gennaio, quando la squadra di Liverani e i granata si affronteranno al Tardini di Parma. I gialloblù da ieri sono in ritiro a Collecchio, per preparare la sfida contro il Toro, ma non al completo in quanto non erano presenti Brunetta, Gervinho, Osorio e Valenti che si aggregheranno al gruppo nelle prossime ore. Belotti e compagni invece inizieranno oggi al Filadelfia a lavorare in vista del match contro il Parma.

Parma in un momento difficile

Il Parma sta vivendo un periodo complicato. Nelle ultime cinque sfide di campionato i ducali hanno raccolto 3 pareggi e due sconfitte. L’ultima sconfitta è arrivata contro il Crotone per 2 a 1. E anche in classifica la squadra di Liverani si trova in una posizione pericolosa al 12° posto con 12 punti. Quella di domenica 3 gennaio si può definire una partita molto importante per quanto riguarda la salvezza contro il Toro che è ultimo in classifica con 8 punti e con la panchina di Marco Giampaolo che traballa.

Gervinho capocannoniere da diverso tempo a secco

Il reparto sul quale Liverani dovrà porre l’attenzione e sul quale dovrà lavorare è l’attacco. Il peggiore in serie A insieme a quello del Crotone con sole 13 reti segnate. Il capocannoniere del Parma è Gervinho con 4 reti fin qui. Però anche l’ivoriano è in un periodo buio infatti l’ultima volta che ha trovato la via del gol è stato durante il match del 30 novembre contro il Genoa, partita terminata 1 a 2 in favore del Parma con una doppietta di Gervinho. Da quella partita il Parma non è stato più in grado di vincere e le due punte ducali Cornelius e Inglese sono ancora a quota 0 gol in questo campionato.