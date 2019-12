Giudice Sportivo: Torino e Spal senza squalificati - Toro.it

Il Giudice Sportivo dopo la 16^ giornata di Serie A 2019/2020: ecco gli squalificati per il 17° turno. Torino e Spal al completo, Murgia salvo

Si affronteranno senza squalificati, Torino e Spal, nella 17^ giornata della Serie A 2019/2020. La sfida è in programma per sabato 21 dicembre alle ore 20.45. Il Giudice Sportivo, infatti, non ha segnalato alcun provvedimento all’indirizzo dei giocatori delle due squadre. Nemmeno all’indirizzo dello spallino Murgia, per il quale il Procuratore federale aveva richiesto la prova televisiva a causa di una presunta espressione blasfema. Semplici, poi, ritroverà Kurtic, squalificato nell’ultimo turno. Di seguito l’elenco completo dei provvedimenti.

Serie A, gli squalificati della 17^ giornata 2019/2020

Calciatori espulsi

Una giornata a: Danilo (Bologna)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Amrabat (Verona), Bentancur (Juventus), Brozovic (Inter), Hernandez (Milan), Lapadula (Genoa), Majer (Lecce), Martinez (Inter), Nandez (Cagliari), Paquetà (Milan), Vieira (Sampdoria)