Torino-Spal, arbitra Fabbri. Var affidata a Massa - Toro.it

Le designazioni arbitrali della diciassettesima giornata del campionato di Serie A: Fabbri dirigerà Torino-Spal in programma sabato alle 20:45

Sono state rese note le designazioni arbitrali valide per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A: Torino-Spal, sfida in programma sabato sera alle 20:45, è stata affidata a Fabbri, arbitro della sezione AIA di Ravenna. A coadiuvare il fischietto saranno il signor Di Iorio e il signor Scatragli mentre Sacchi è stato designato come IV uomo. La Var, invece, è stata affidata a Massa e all’assistente Longo. Di seguito tutte le designazioni arbitrali della 17^ giornata.

Serie A, gli arbitri della 17^ giornata di campionato

ATALANTA – MILAN h. 12.30

LA PENNA

MELI – FIORITO

IV: MARIANI

VAR: IRRATI

AVAR: DI PAOLO

FIORENTINA – ROMA Venerdì 20/12 h. 20.45

ORSATO

TEGONI – DEL GIOVANE

IV: MANGANIELLO

VAR: AURELIANO

AVAR: SCHENONE

INTER – GENOA Sabato 21/12 h. 18.00

PAIRETTO

COLAROSSI – GORI

IV: ABBATTISTA

VAR: DI BELLO

AVAR: DE MEO

LECCE – BOLOGNA

ABISSO

CARBONE – BACCINI

IV: BARONI

VAR: PASQUA

AVAR: PRETI

PARMA – BRESCIA

FOURNEAU

BINDONI – VALERIANI

IV: ROS

VAR: GUIDA

AVAR: TOLFO

SASSUOLO – NAPOLI h. 20.45

CHIFFI

LIBERTI – BRESMES

IV: DIONISI

VAR: VALERI

AVAR: VIVENZI

TORINO – SPAL Sabato 21/12 h. 20.45

FABBRI

DI IORIO – SCATRAGLI

IV: SACCHI

VAR: MASSA

AVAR: LONGO

UDINESE – CAGLIARI Sabato 21/12 h. 15.00

PICCININI

GALETTO – PRENNA

IV: SERRA

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO