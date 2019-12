Serie A, la 17^ giornata: c'è Fiorentina-Roma, il Sassuolo ospita il Napoli - Toro.it

La presentazione della 17^ giornata di Serie A / I biancocelesti sfideranno domenica la Juventus nella Supercoppa Italiana: a febbraio la sfida con il Verona

Si è aperta addirittura mercoledì sera la 17^ giornata del campionato di Serie A che ha visto ai blocchi di partenza Juventus e Sampdoria. In casa dei liguri i bianconeri sono passati per 2-1 grazie alla rete di Dybala e al gol in volo di Ronaldo che regalano ai bianconeri la vetta solitaria della classifica. Ma gli anticipi non sono finiti. Questa sera, infatti, sarà la Fiorentina a scendere in campo alle 20:45 ospitando la Roma. Al Franchi i viola avranno un solo obiettivo: vincere. La vittoria manca infatti da 6 partite ma l’aver bloccato l’Inter capolista nella scorsa giornata non può che essere un’iniezione di fiducia. Dal canto loro, però, i giallorossi corrono in classifica e di fermarsi, la squadra di Fonseca, non ne ha alcuna intenzione.

Serie A, la 17^ giornata: gli anticipi del sabato

Sabato pomeriggio, invece, alle 15 saranno Udinese e Cagliari a sfidarsi. Una sfida che si preannuncia tanto emozionante quanto delicata: i sardi, infatti, non sono intenzionati a mollare la presa sulla Roma che dista appena 3 lunghezze mentre dall’altra parte i padroni di casa hanno un bisogno vitale di punti per staccarsi dalla zona retrocessione da cui sono separati da appena 2 punti. Alle 18 sarà invece l’Inter a tentare l’aggancio in vetta alla Juventus. A San Siro, dopo i pareggi contro Roma e Fiorentina e la sconfitta contro il Barcellona in Champions, i neroazzurri sono chiamati a tornare alla vittoria contro un Genoa in crisi e inchiodato al penultimo posto in classifica.

Chi dovrà tornare a vincere davanti al proprio pubblico è anche il Torino di Mazzarri che, dopo l’assurdo pareggio contro il Verona, non può permettersi altri passi falsi. Al Grande Torino, sabato sera alle 20:45, l’avversario di giornata sarà la Spal che i granata non dovranno sottovalutare: essere fanalino di coda non è sinonimo di avversario semplice da affrontare e la necessità di salvare la panchina di Semplici darà agli spallini un motivo in più, oltre alla salvezza, per rendere difficile la vita a chiunque.

La 17^ giornata di campionato: le sfide della domenica

Ad aprire la domenica calcistica sarà l’Atalanta che nel lunch match delle 12:30 affronterà il Milan. I nerazzurri sono reduci dal ko contro il Bologna mentre i rossoneri arrivano dal pareggio contro il Sassuolo e per entrambe la vittoria è l’unico risultato contemplabile. Soprattutto perchè la sfida non può che evocare obiettivi d’Europa.

Due soltanto, invece, saranno le sfide protagoniste del pomeriggio domenicale. Alle 15, infatti, saranno Lecce e Parma ad ospitare rispettivamente Bologna e Brescia. Con la vittoria sull’Atalanta il Bologna è tornato a festeggiare e il fatto che il Lecce non abbia mai vinto in casa rappresenta un buon punto di partenza per provare a superare anche questo ostacolo.

Chiuderà la domenica la sfida tra il Napoli e il Sassuolo in programma al Mapei Stadium. Gattuso, arrivato dopo l’esonero di Ancelotti, è a caccia di punti. Rinviata, per via della Supercoppa, la sfida della Lazio, che recupererà il match col Verona il prossimo 5 febbraio.