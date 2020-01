Giudice Sportivo, Torino senza squalificati. Sassuolo senza Berardi - Toro.it

Giudice Sportivo, gli squalificati per la 20^ giornata della Serie A 2019/2020: Torino senza assenti, al Sassuolo mancherà Berardi

Al Sassuolo mancherà Berardi, ma di questo era già a conoscenza il Torino. L’attaccante neroverde, infatti, era stato squalificato per due giornate a seguito del convulso finale della sfida contro il Genoa. Salterà ancora la sfida contro i granata (sabato 18 gennaio, ore 18), dunque, prima di rientrare a disposizione di De Zerbi. Per Mazzarri, invece, nessun’assenza. Il Giudice Sportivo dopo la 19^ giornata di Serie A 2019/2020 non ha infatti notificato provvedimenti ad alcun calciatore. Il tecnico toscano, invece, è incorso contro il Bologna nella settima ammonizione del suo campionato. Ancora niente diffida, ma occorrerà prestare attenzione alle proteste.

Giudice Sportivo Serie A: gli squalificati del prossimo turno

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Bisoli (Brescia), Criscito (Genoa), Florenzi (Roma), Hateboer (Atalanta), Lulic (Lazio), Kolarov (Roma), Mario Rui (Napoli)