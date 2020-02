Giudice Sportivo: Conti e Izzo squalificati per Milan-Torino

Giudice Sportivo: ecco gli squalificati per la 24^ giornata di Serie A 2019/2020. In vista di Milan-Torino, rossoneri senza Conti, granata senza Izzo

Per la sfida tra Milan e Torino in programma lunedì 17 febbraio alle 20:45, i rossoneri – che arrivano dal ko nel derby contro l’Inter per 4-2 – giocheranno senza il supporto di Conti, squalificato per una giornata. Stessa squalifica per il difensore centrale del Torino, Armando Izzo, che in casa contro la Sampdoria è stato espulso per fallo da ultimo uomo su Quagliarella, che oltretutto aveva di fronte a se una chiara occasione da rete. Il giudice sportivo ha inoltre fermato per una giornata Cristante della Roma, espulso nel corso della partita con il Bologna.

Giudice Sportivo: gli squalificati della 24^ giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Cristante (Roma), Izzo (Torino).

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Conti (Milan), Ekdal (Sampdoria), Nainggollan (Cagliari).