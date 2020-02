Spal, esonerato Semplici: è UFFICIALE

Dopo la sconfitta con il Sassuolo per 1-2, la società ferrarese ha scelto di esonerare Leonardo Semplici. E’ arrivata l’ufficialità

Leonardo Smeplici non è più l’allenatore della Spal. Giravano voci sul possibile esonero del tecnico, ma ora è arrivata l’ufficialità. La società estense ha scelto di sollevare l’allenatore dal’incarico dopo la socnfitta casalinga rimediata con il Sassuolo all’ultima di campionato per 1-2. Nei prossimi giorni verrà comunicato il sostituto. Di seguito il comunicato ufficiale della Spal.

Spal, esonerato Semplici: il comunicato

“S.P.A.L. srl comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici, contestualmente al secondo allenatore Andrea Consumi, al preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e ai collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini.

La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni, risultati che hanno permesso di raggiungere grandi traguardi e riportare la SPAL in Serie A dopo 49 anni.”.