Serie A, programma e calendario della 23^ giornata di campionato 19-20

La presentazione della 23 giornata di Serie A / Il Napoli ospita il Lecce, alle 20:45 di domenica occhi puntati sul derby milanese Inter-Milan

Si è aperta ieri, con la sfida tra la Roma e il Bologna, la 23^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Sfida che è terminata con la vittoria della formazione ospite per 2-3: il miglior regalo per Mihajlovic, appena dimesso dall’ospedale. Questo pomeriggio, invece, alle 15 sarà la Fiorentina a dare il via alle danze degli anticipi del sabato sera. I viola, reduci dal Ko contro la Juventus, ospiteranno l’Atalanta davanti di ben 14 lunghezze. Alle 18, invece, il Torino cercherà di invertire la rotta negativa delle ultime settimane affrontando in casa la Sampdoria con l’obiettivo, e l’obbligo, di regalare al nuovo tecnico Longo, subentrato a Mazzarri, la prima vittoria. Un successo rincorso anche dai doriani che hanno necessità di punti per staccare la zona retrocessione. Infine, alle 20:45 il Verona se la dovrà vedere con la Juventus.

Serie A, le sfide della domenica pomeriggio

Alle 12:30, a dare il via alla domenica calcistica, sarà la Spal che in casa ospiterà il Sassuolo. Un derby emiliano dal quale gli spallini dovranno necessariamente portare a casa il massimo dei punti per cercare di staccarsi dall’ultimo posto in classifica. Una vittoria che, in caso di conquista, potrebbe sorridere e non poco ai padroni di casa. Alle 15, infatti, a sfidarsi in quello che a tutti gli effetti è un altro scontro salvezza, saranno il Brescia, appaiato proprio alla Spal a quota 15 punti, e l’Udinese separato dalla zona rossa da soli 8 punti. Se i bianconeri dovessero superare il Brescia, i ferraresi avrebbero così la possibilità, in caso di successo, di superare proprio i lombardi in classifica.

A chiudere le sfide delle 15, poi, ci saranno Genoa-Cagliari e Napoli-Lecce. I liguri non possono commettere passi falsi vista la sola lunghezza di vantaggio sui fanalini di coda Brescia e Spal mentre il Cagliari continua la sua stagione “sorpresa” al 6° posto rincorrendo una Roma che, complice la sconfitta di giornata, dista soltanto 7 lunghezze. Al San Paolo, invece, si affronteranno una formazione, i padroni di casa, che davanti al proprio pubblico cerca conferme importanti dopo le vittorie su Juventus e Sampdoria e una, il Lecce, esaltato dal poker contro il Torino.

Inter-Milan, il big-match che chiude la 23^ giornata

A chiuder il 23° turno di Serie A saranno poi i due posticipi della domenica sera. Alle 18, la Lazio va alla caccia del record di 18 risultati utili consecutivi affrontando in trasferta il Parma. Alle 20:45, invece, tutti i riflettori della Serie A saranno puntati su San Siro dove l’Inter e il Milan si daranno battaglia nel derby della Madonnina. Due formazioni che non possono fallire, anche se per obiettivi differenti: i neroazzurri devono cercare di tenersi aggrappati alla scia della Juventus mentre i rossoneri non possono fare passi falsi se vogliono mantenere accese le speranze di agguantare la zona Europa e il 4° posto.