Giudice sportivo / il difensore granata entra in diffida per la sfida contro il Pisa al rientro dalla sosta

La sfida tra Pisa e Torino, in programma il 5 aprile alle ore 18.00 verrà disputata in assenza di giocatori squalificati. Questo permetterà a D’Aversa e Hiljemark di poter contare su tutta la rosa a disposizione, salvo infortuni. Tuttavia, con il termine della 30a giornata, un giocatore del Torino è entrato in diffida per aver collazionato il suo quarto cartellino giallo del campionato in occasione dell’ultima sfida contro il Milan.

Si tratta di Maripan, ammonito per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, che dovrà quindi fare attenzione nelle prossime giornate a non rischiare di ricevere un ulteriore provvedimento che gli comporterebbe una squalifica per la giornata di campionato successiva.