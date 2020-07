Giudice sportivo, nessuno squalificato per Torino e Fiorentina - Toro.it

Gli squalificati della 34^ giornata di Serie A 2019/2020: nessuna sanzione per Torino e Fiorentina, che si affronteranno domenica alle 19.30

Con la salvezza quasi in tasca, il Toro è pronto a chiudere in bellezza la stagione. La prossima sfidante sarà la Fiorentina di Iachini, reduce da una vittoria con il Lecce per 3-1. Nessuna delle due formazioni sarà privati dei propri giocatori a causa di sanzioni. Secondo quanto deciso dal Giudice Sportivo infatti, entrambe le squadre non avranno giocatori squalificati per il match in programma per domenica 19 luglio alle ore 19.30. Ottime notizie per entrambi gli allenatori, che avranno così più scelta ed un organico al completo, salvo gli infortunati. Sono 10 in totale gli assenti per squalifica per la 34a giornata.

Serie A 2019/2020: gli squalificati per la 34^ giornata

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Bourabia (Sassuolo), Darmian (Parma), Di Lorenzo (Napoli), Grassi (Parma), Ionita (Cagliari), Magnanelli (Sassuolo), Okaka (Udinese), Valdifiori (Spal).