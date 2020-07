Verona, lesione muscolare per Kumbulla: salterà il Torino

Marash Kumbulla salterà la sfida con il Torino, in programma per mercoledì 22 luglio, a causa di un infortunio muscolare alla coscia

Brutte notizie per l’Hellas Verona sul fronte infortuni. Il club gialloblù ha infatti comunicato gli esiti degli esami eseguiti su Kumbulla, che ha riscontrato problemi contro la Roma, uscendo al 19′. “Gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, hanno evidenziato che Marash Kumbulla ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili.“, questo il comunicato ufficiale del Verona, che conferma l’assenza del difensore nella sfida con il Torino, in programma per mercoledì 22 luglio alle ore 21.45.