Giudice sportivo, squalificati Lukic e Amrabat per Torino-Verona

Gli squalificati della 35^ giornata di Serie A 2019/2020: assenti Lukic e Amrabat per Torino-Verona, che si giocherà mercoledì alle 21.45

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il Torino resta a caccia della salvezza matematica. Proverà a trovarla nel prossimo match, che lo vedrà impegnato contro l’Hellas Verona mercoledì 22 luglio alle ore 21.45 al Grande Torino. Brutte notizie però per Longo sul fronte assenti. Oltre agli infortunati infatti, secondo quanto deciso dal Giudice Sportivo, anche Lukic non ci sarà contro i gialloblu, a causa della quinta ammonizione stagionale, rimediata contro la Viola. Anche il Verona deve però fare i conti con uno squalificato, Amrabat, arrivato al decimo cartellino giallo. Sono 9 in totale gli assenti per squalifica per la 35a giornata.

Serie A 2019/2020: gli squalificati per la 35^ giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Carboni (Cagliari)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Amrabat (Hellas Verona), Dijks (Bologna), Ferrari (Sassuolo), Hateboer (Atalanta), Lukic (Torino), Milik (Napoli), Petriccione (Lecce), Spalek (Brescia).