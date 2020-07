Le designazioni arbitrali per la 35^ giornata di Serie A 2019/2020: La Penna per Atalanta-Bologna. A Pairetto Sassuolo-Milan

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le sfide valide per 35^ giornata di campionato, che si aprirà martedì 21 luglio con Atalanta-Bologna, in programma per le 19.30. L’arbitro scelto per la sfida tra la Dea ed i rossoblu è La Penna, assistito da Caliari e Gori e con Maggioni come quarto uomo. Al Var ci sarà invece Calvarese. Per quanto riugarda Sassuolo-Milan, sarà Pairetto ad occuparsi del match, con Fabbri come quarto uomo e Chiffi al Var. Il Toro sarà invece diretto da Valeri.

Serie A, gli arbitri della 35^ giornata

ATALANTA – BOLOGNA Martedì 21/07 h. 19.30

LA PENNA

CALIARI – GORI

IV: MAGGIONI

VAR: CALVARESE

AVAR: BINDONI

PARMA – NAPOLI Mercoledì 22/07 h. 19.30

GIUA

COLAROSSI – AFFATATO

IV: MARINELLI

VAR: MASSA

AVAR: PASSERI

INTER – FIORENTINA Mercoledì 22/07 h. 21.45

GIACOMELLI

FIORITO – VILLA

IV: DOVERI

VAR: BANTI

AVAR: SCHENONE

LECCE – BRESCIA Mercoledì 22/07 h. 21.45

MARESCA

LIBERTI – ROCCA

IV: PRONTERA

VAR: MARIANI

AVAR: GIALLATINI

SAMPDORIA – GENOA Mercoledì 22/07 h. 21.45

GUIDA

MELI – RANGHETTI

IV: DI BELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

SPAL – ROMA Mercoledì 22/07 h. 21.45

MANGANIELLO

TEGONI – SANTORO

IV: VOLPI

VAR: ABISSO

AVAR: MANGANELLI

TORINO – H. VERONA Mercoledì 22/07 h. 21.45

VALERI

ALASSIO – ROSSI C.

IV: FOURNEAU

VAR: PASQUA

AVAR: LO CICERO

SASSUOLO – MILAN Martedì 21/07 h. 21.45

PAIRETTO

TOLFO – BACCINI

IV: FABBRI

VAR: CHIFFI

AVAR: VALERIANI