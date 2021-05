Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare valide per la 34^ giornata del campionato di Serie A 2020/2021

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare valide per la 34^ giornata del campionato di Serie A: tra i granata, nessuno squalificato mentre il Verona, che affronterà proprio la squadra di Nicola nel prossimo turno, dovrà fare a meno di Tameze. Il giocatore veronese, infatti, è stato sanzionato con un giallo per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Il giocatore, già diffidato, dovrà quindi scontare un turno di squalifica. Di seguito tutte le decisioni del giudice sportivo.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 34^ giornata

Giocatori espulsi

Una giornata di gara a: Gollini (Atalanta), Santos Da Silva (Sassuolo).

Giocatori non espulsi

Una giornata a: Azevedo Junior (Parma) Castillejo (Milan), Dos Santos (Fiorentina), Fares (Lazio), Mancini (Roma), Nzola (Spezia), Tameze (Hellas Verona)