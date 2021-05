Il primo club a conquistare un posto in Serie A è l’Empoli, che ha vinto la Serie B con due giornate d’anticipo

Un grande ritorno per la Serie A del prossimo anno. Il primo club ad aggiudicarsi un posto di diritto nella massima serie del prossimo anno è l’Empoli, a due anni di distanza dall’ultima volta. Dopo aver mantenuto la vetta per l’intera durata del campionato, i toscani hanno matematicamente vinto il campionato di Serie B con due giornate d’anticipo battendo il Cosenza 4-0. Gli azzurri di dionisi sono quindi pronti a festeggiare il grande ritorno raggiunto con settanta punti, sette in più della Salernitana (seconda classificata). Cresce l’attesa per scoprire chi li accompagnerà in A e chi invece li sostituirà nella serie cadetta.