La Roma ha comunicato tramite i propri canali che Fonseca lascerà il club a fine stagione. Al suo posto arriva Josè Mourinho

Era nell’aria da tempo ed è arrivata la conferma: Fonseca non sarà più l’allenatore della Roma nella psorrima stagione. Il club giallorosso lo ha comunicato tramite i propri canali ufficiali, ringraziando il tecnico in anticipo per il lavoro svolto, che proseguirà fino al termine del campionato. Gli alti e bassi collezionati dai capitolini sotto la guida del portoghese non hanno convinto a pieno il presidente Friedkin, che ha già trovato il sostituto perfetto: si tratta di Josè Mourinho, che nei giorni scorsi ha aperto ad una possibilità di allenare una rivale riferendosi all’Inter.