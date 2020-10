Giudice Sportivo: Milinkovic-Savic squalificato per una giornata - Toro.it

Giudice Sportivo / Vanja Milinkovic-Savic è stato espulso per proteste dalla panchina contro il Cagliari: non ci sarà contro il Sassuolo

Contro il Sassuolo, nell’anticipo di venerdì sera, Vanja Milinkovic-Savic non sarà nemmeno in panchina: il portiere serbo è stato infatti squalificato per una giornata dal Giudice sportivo, dopo il cartellino rosso ricevuto nel finale di Torino-Cagliari “per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina e avvicinandosi al terreno di giuoco, assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti di una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Insieme allo juventino Federico Chiesa è l’unico calciatore squalificato dopo la quarta giornata di serie A. Da segnalare inoltre un’ammenda di 10.000 al dirigente bianconero Fabio Paratici, colpevole di aver rivolto frasi irriguardose all’arbitro Fourneau stazionando nei pressi della panchina, dove non sarebbe potuto stare.

Giudice Sportivo: le decisione dopo la 4a giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Chiesa (Juventus), V. Milinkovic-Savic (Torino)