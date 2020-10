Fourneau, l'arbitro di Crotone-Juventus ora è stato designato come 4° uomo in B - Toro.it

Fourneau è l’arbitro di cui più si è parlato nel weekend: dopo aver diretto Crotone-Juventus, ora farà il 4° uomo in Reggina-Cosenza

Dall’arbitrare Crotone-Juventus a fare il quarto uomo in serie B nel derby calabrese Reggina-Cosenza. E’ il destino di Francesco Fourneau, il direttore di gara di cui più si è discusso nell’ultimo weekend. L’arbitro romano è finito nell’occhio del ciclone per le decisioni prese nella gara dello Scida: dal rigore fischiato in apertura per i padroni di casa, con annesso cartellino giallo mostrato a Bonucci, all’espulsione diretta per Federico Chiesa. E poi la rete dell’1-2 annullata ad Alvaro Morata con l’ausilio del Var per un fuorigioco millimetrico. Domani sera Fourneau sarà invece al Granillo in qualità di quarto uomo in Reggina-Cosenza.