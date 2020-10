Serie A, giornata da brividi: ci sono Napoli-Atalanta e Inter-Milan

La presentazione della 4^ giornata della Serie A 2020-2021 / La Lazio è ospite della Sampdoria, per la Juventus c’è la trasferta a Crotone

Andati in archivio gli impegni per le Nazionali, è tempo di riaccendere i riflettori sul campionato di Serie A 2020/2021. E a riportare l’attenzione al massimo livello ci pensa una 4^ giornata ricca di match imperdibili. Il primo di questi aprirà proprio le danze questo pomeriggio alle ore 15. Al San Paolo, infatti, il Napoli ospiterà l’Atalanta. I partenopei sono reduci dallo strascico di polemiche dovute alle decisioni in merito alla sfida saltata contro la Juventus e punteranno senza ombra di dubbio a rinsaldare gli animi con una vittoria. Dall’altra parte, però, i bergamaschi hanno riaperto i giochi come li avevano chiusi lo scorso campionato, confermandosi squadra da battere per chiunque. Per il Napoli non sarà impresa facile arginare la formazione di Gasperini.

Serie A, il derby di Milano

Alle 18, invece, saranno due i campi protagonisti. A Genova la Sampdoria attende la Lazio. I liguri sono reduci dal successo esterno contro la Fiorentina mentre i biancocelesti arrivano dal pari contro l’Inter e hanno già la necessità di accumulare quanti più punti possibile per fare un primo balzo avanti in classifica.

Ma dopo la sfida tra Napoli e Atalanta, l’altro big-match di giornata è indubbiamente il derby di Milano tra Inter e Milan. Come detto, i neroazzurri di Conte arrivano dall’1-1 ottenuto in casa della Lazio mentre i rossoneri nella scorsa giornata hanno superato per 3-0 in casa lo Spezia. E con un San Siro poco meno che deserto non sarà di certo un derby usuale per le due formazione che, neanche a dirlo, punteranno entrambe al massimo risultato possibile per mettere un primo mattoncino verso posizioni di classifica che profumino di Europa.

Le altre sfide del 4° turno di andata

A completare il quadro delle sfide del sabato sera ci penserà poi la Juventus impegnata alle 20:45 nella trasferta in casa del Crotone. Alle 12:30 di domenica, invece, il Bologna dopo la sconfitta contro il Benevento cercherà di rialzare la testa contro il Sassuolo. Alle 15 poi la Fiorentina sarà impegnata nella sfida esterna contro lo Spezia mentre il Torino andrà a caccia della prima vittoria stagionale ospitando al Grande Torino il Cagliari.

Alle 18 sarà poi il turno di Udinese-Parma mentre alle 20:45 la Roma, reduce dal pareggio amaro contro la Juventus, affronterà all’Olimpico il Benevento. Infine, il 4° turno del girone di andata della Serie A 20/21 si chiuderà soltanto lunedì sera con il posticipo, in programma alle 20:45, tra Verona e Genoa. Di seguito il programma completo della giornata:

Sabato 17 ottobre

Napoli-Atalanta ore 15

Inter-Milan ore 18

Sampdoria-Lazio ore 18

Crotone-Juventus ore 20:45

Domenica 18 ottobre

Bologna-Sassuolo ore 12:30

Spezia-Fiorentina ore 15

Torino-Cagliari ore 15

Udinese-Parma ore 18

Roma-Benevento ore 20:45

Lunedì 19 ottobre

Verona-genoa ore 20:45