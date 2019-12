Giudice sportivo: Bremer e Ansaldi saltano la Roma - Toro.it

Giudice sportivo: Mazzarri contro la Spal ha ricevuto la sesta ammonizione di questa stagione. Sono in totale quattro i giocatori squalificati

Alla ripresa del campionato il Torino dovrà fare a meno di due giocatori per squalifica: Cristian Ansaldi e Gleison Bremer. Entrambi sono stati fermati per un turno dal Giudice Sportivo. Il primo per aver raggiunto le cinque ammonizioni in questo campionato, il secondo per il cartellino rosso ricevuto nel secondo tempo di Torino-Spal. Nessun assente per squalifica invece per quanto la Roma. In panchina ci sarà regolarmente Walter Mazzarri, che contro la Spal ha ricevuto la sesta ammonizione stagionale.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 17^ giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Bremer (Torino), Pisacane (Cagliari)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Ansaldi (Torino), Calderoni (Lecce), Gagliolo (Parma)