Genoa, è caos panchina per l’avversaria del Toro in Coppa Italia

Genoa, è caos in casa rossoblù: i risultati negativi prima della pausa natalizia hanno messo Thiago Motta in bilico sulla panchina del Grifone

A Genova, sponda rossoblù, non avranno decisamente passato un Natale sereno. Tutt’altro vista la posizione della squadra: ultima in classifica, e i risultati dell’ultimo periodo con Thiago Motta alla guida del Grifone. Una situazione che va peggiorando di settimana in settimana e che non ha però trovato fino a questo momento nessuna “rivoluzione” interna. Il presidente Preziosi – sempre impegnato anche sul fronte contestazione perenne con la tifoseria del Genoa – prende tempo prima di decidere, ma i giorni passano velocemente e presto si ritornerà in campo per il campionato e per la Coppa Italia, quest’ultima che interesserà anche il Torino che sarà proprio l’avversaria dei genovesi negli ottavi di finale del 9 gennaio. C’è poi il mercato di riparazione pronto a partire e sul quale il Genoa con ottime probabilità interverrà.

Genoa, per il dopo Motta ci sono Andreazzoli e Nicola

Il Genoa potrebbe essere pronto al secondo cambio della guida in panchina in pochi mesi. L’avventura di Thiago Motta sembra essere arrivata alla fine e in vista della ripresa del campionato e dell’ottavo di Coppa Italia contro il Torino, la dirigenza del grifone potrebbe decidere di rivoluzionare nuovamente lo staff rossoblù. Per il dopo Thiago Motta si fanno i nomi di Davide Nicola – accostato anche alla panchina di Mazzarri nel caso in cui la situazione in casa granata peggiorasse -, Aurelio Andreazzoli: già allenatore del Genoa e che quindi conosce bene piazza e presidente; e infine quello di Diego Lopez, ex allenatore del Cagliari. Contro il Toro in Coppa Italia potrebbe non esserci più l’allenatore brasiliano – già sconfitto (di misura) da Mazzarri al Ferraris in campionato – ma il terzo nuovo allenatore nel giro di quattro mesi.