Toro.it

Le decisioni del giudice sportivo in merito all’ultima giornata di campionato. Il rossoblù non sarà al Dall’Ara

Il sito della Lega Serie A ha da poco pubblicato le decisioni del decisioni del giudice sportivo a seguito dell’ultima giornata di campionato.

Un’ esclusione importante, arrivata a seguito di una doppia ammonizione durante la scorsa giornata potrebbe interessare al Torino di Baroni. I granata mercoledì 29 ottobre sfideranno infatti il Bologna al Dall’Ara, tuttavia i rossoblù dovranno fare a meno di Holm per una giornata per i suoi interventi scorretti a danni di un avversario, effettuati nel corso della partita contro la Fiorentina.

Yann Karamoh of Torino FC competes for the ball with Emil Holm of Bologna FC
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 27-10-2025

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Juventus, esonerato Tudor: è UFFICIALE