Le decisioni del giudice sportivo in merito all’ultima giornata di campionato. Il rossoblù non sarà al Dall’Ara
Il sito della Lega Serie A ha da poco pubblicato le decisioni del decisioni del giudice sportivo a seguito dell’ultima giornata di campionato.
Un’ esclusione importante, arrivata a seguito di una doppia ammonizione durante la scorsa giornata potrebbe interessare al Torino di Baroni. I granata mercoledì 29 ottobre sfideranno infatti il Bologna al Dall’Ara, tuttavia i rossoblù dovranno fare a meno di Holm per una giornata per i suoi interventi scorretti a danni di un avversario, effettuati nel corso della partita contro la Fiorentina.