Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus: è il primo tecnico a essere esonerato in questo campionato di Serie A
Salta la prima panchina in Serie A in questa stagione: la Juventus ha infatti esonerato Igor Tudor. Fatale la sconfitta per 1-0 sul campo della Lazio (il terzo ko in una sola settimana, dopo quelli contro il Como e contro il Real Madrid in Champions League).
Momentaneamente è stato promosso dalla Next Gen il tecnico Massimo Brambilla, che guiderà la formazione bianconera nell’impegno nel turno infrasettimanale contro l’Udinese, poi la società bianconera sceglierà il sostituito. I principali candidati alla panchina bianconera sono tre: Luciano Spalletti, Roberto Mancini e Raffaele Palladino.
Non è lui il primo responsabile, a furia di cantare Cairo resta qui ora non cantano più 😂😂😂🖕🖕🖕
👍👍👍
Spiace. Sarebbe dovuto restare a far danni fino a dopo il derby… quello di ritorno!
A me leggere di disguidi, problematiche, situazioni di crisi etc. riferiti a ‘sta squadra non dispiace