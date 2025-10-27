Toro.it

Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus: è il primo tecnico a essere esonerato in questo campionato di Serie A

Salta la prima panchina in Serie A in questa stagione: la Juventus ha infatti esonerato Igor Tudor. Fatale la sconfitta per 1-0 sul campo della Lazio (il terzo ko in una sola settimana, dopo quelli contro il Como e contro il Real Madrid in Champions League).

Momentaneamente è stato promosso dalla Next Gen il tecnico Massimo Brambilla, che guiderà la formazione bianconera nell’impegno nel turno infrasettimanale contro l’Udinese, poi la società bianconera sceglierà il sostituito. I principali candidati alla panchina bianconera sono tre: Luciano Spalletti, Roberto Mancini e Raffaele Palladino.

Igor Tudor, head coach of Hellas Verona FC, gestures prior to the Serie A football match between Hellas Verona FC and Torino FC.
ultimo aggiornamento: 27-10-2025

dadde
dadde
1 ora fa

Non è lui il primo responsabile, a furia di cantare Cairo resta qui ora non cantano più 😂😂😂🖕🖕🖕

Last edited 1 ora fa by dadde
James71
James71
10 minuti fa
Reply to  dadde

👍👍👍

Scimmionelli
Scimmionelli
1 ora fa

Spiace. Sarebbe dovuto restare a far danni fino a dopo il derby… quello di ritorno!

Andreas
Andreas
1 ora fa

A me leggere di disguidi, problematiche, situazioni di crisi etc. riferiti a ‘sta squadra non dispiace

