Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus: è il primo tecnico a essere esonerato in questo campionato di Serie A

Salta la prima panchina in Serie A in questa stagione: la Juventus ha infatti esonerato Igor Tudor. Fatale la sconfitta per 1-0 sul campo della Lazio (il terzo ko in una sola settimana, dopo quelli contro il Como e contro il Real Madrid in Champions League).

Momentaneamente è stato promosso dalla Next Gen il tecnico Massimo Brambilla, che guiderà la formazione bianconera nell’impegno nel turno infrasettimanale contro l’Udinese, poi la società bianconera sceglierà il sostituito. I principali candidati alla panchina bianconera sono tre: Luciano Spalletti, Roberto Mancini e Raffaele Palladino.