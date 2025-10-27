Toro.it

Sono stati designati i direttori di gara della nona giornata di Serie A: la partita del Dall’Ara sarà diretta da Ayroldi

Sarà Giovanni Ayroldi l’arbitro che mercoledì sera dirigerà Bologna-Torino. Sono infatti stati designati tutti i direttori di gara della nona giornata di Serie A. Il fischietto di Molfetta sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Cipressa, dal quarto uomo Zufferli. Al Var ci saranno gli arbitri Di Paolo e Nasca. Qui di seguito tutte le designazioni arbitrali.

Serie A: gli arbitri della 9ª giornata

LECCE – NAPOLI Martedì 28/10 h. 18.30
COLLU
ROSSI L. – CAVALLINA
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: PATERNA

ATALANTA – MILAN Martedì 28/10 h. 20.45
DOVERI
VECCHI – MORO
IV: MANGANIELLO
VAR: CHIFFI
AVAR: DIONISI

COMO – H. VERONA h. 18.30
MARCENARO
ROSSI C. – BIANCHINI
IV: PERRI
VAR: SERRA
AVAR: GIUA

JUVENTUS – UDINESE h. 18.30
DI BELLO
ROSSI M. – BERCIGLI
IV: BONACINA
VAR: PATERNA
AVAR: GUIDA

ROMA – PARMA h. 18.30
CREZZINI
PERETTI – ZINGARELLI
IV: LA PENNA
VAR: AURELIANO
AVAR: MAGGIONI

BOLOGNA – TORINO h. 20.45
AYROLDI
CECCONI – CIPRESSA
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: NASCA

GENOA – CREMONESE h. 20.45
ABISSO
DI GIOIA – DI GIACINTO
IV: PERENZONI
VAR: DIONISI
AVAR: VOLPI

INTER – FIORENTINA h. 20.45
SOZZA
COSTANZO – PASSERI
IV: FOURNEAU
VAR: GHERSINI
AVAR: CHIFFI

CAGLIARI – SASSUOLO Giovedì 30/10 h. 18.30
PAIRETTO
COLAROSSI – SCARPA
IV: MARINELLI
VAR: CAMPLONE
AVAR: GUIDA

PISA – LAZIO
MASSA
DEI GIUDICI – TRINCHIERI
IV: FABBRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: GHERSINI

Arbitro, cartellino giallo
