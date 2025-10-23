Il tecnico rossoblù recupera Messias in vista della sfida contro il Torino

Buone notizie per Patrick Vieira in vista dell’ottava giornata di Serie A. Per la trasferta di Torino, il tecnico rossoblù recupera Junior Messias, tornato in gruppo dopo il problema agli adduttori che l’ha tenuto fuori dalle ultime tre uscite del Grifone.

Per il brasiliano, falcidiato dagli infortuni nel corso delle ultime stagioni, sono solo 63 i minuti stagionali in campionato: due spezzoni nelle sfide contro la Juventus nella prima giornata, e contro il Como nella terza.

Smaltito il problema, l’ex Milan è quindi tornato ad allenarsi con i compagni, ed è a disposizione dell’allenatore per la prossima sfida. Ancora a i box, invece, Stanciu e Marcandalli, non ancora recuperati. Seduta riabilitativa per il trequartista ed il difensore, difficile quindi rivederli a disposizione alla prossima.