Giudice Sportivo: una giornata di squalifica a Izzo e Lukic che dunque salteranno il Lecce, entra in diffida Sirigu e 4 mila euro di ammenda al Torino

Per la trasferta in casa del Lecce non ci saranno Armando Izzo e Sasa Lukic fermati dal giudice sportivo per una giornata effettiva di campionato dopo l’espulsione ricevuta (diretta per Lukic, doppio giallo a Izzo) nel corso del match casalingo contro l’Atalanta. Per il difensore napoletano le porte dello stadio “Via del Mare” di Lecce sarebbero rimaste comunque chiuse vista l’ammonizione ricevuta contro i nerazzurri e vista la precedente diffida che pendeva sulla testa del giocatore granata. Anche Lukic arrivava al match contro l’Atalanta in diffida: niente giallo nel corso del match ma rosso diretto nei minuti finali e niente Lecce per il serbo. Lecce di Liverani che invece perde Cristian Dell’Orco, espulso contro l’Hellas Verona. Entra in diffida Salvatore Sirigu, ammonito contro l’Atalanta. Il Giudice Sportivo ha inoltre multato il Torino con 4 mila euro di ammenda per il ritardo di cinque minuti, non giustificato, dell’inizio della gara.

Serie A, gli squalificati della 22^ giornata

Calciatori espulsi

Due giornate a: Martinez (Inter), Berni (Inter).

Una giornata a: Dell’Orco (Lecce), Izzo (Torino), Lukic (Torino), Peluso (Sassuolo).

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Bennacer (Milan), Bereszynski (Sampdoria), Caceres Silva (Fiorentina), Milenkovic (Fiorentina), Petagna (SPAL), Tomiyasu (Bologna), Valoti (SPAL).