Serie A 2019-2020, calendario e programma della 21^ giornata

La presentazione della 21^ giornata di Serie A / La Roma ospita la Lazio nel derby della Capitale. Il Napoli attende la Juventus

Giornata di big match la 21^ di Serie A quella che si è aperta ieri sera con l’anticipo tra Brescia e Milan terminato sullo 0-1 per i rossoneri e che culminerà domenica sera con la doppia sfida Roma-Lazio e Napoli-Juventus. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa riserva il calendario della seconda giornata del girone di ritorno. Questo pomeriggio alle ore 15 la Spal, corsara contro l’Atalanta, affronterà in casa il Bologna. Una sfida che gli spallini vorranno portare a casa a tutti i costi per non perdere quel vantaggio ottenuto con il successo sui bergamaschi che gli ha permesso di portarsi a -1 dalla zona salvezza. Alle 18, poi, sarà la Fiorentina a scendere in campo al Franchi contro il Genoa: i viola si stanno rialzando dopo una prima parte di stagione piuttosto faticosa mentre i liguri sono crollati all’ultimo posto in classifica e hanno un bisogno vitale di punti. Infine, a chiudere gli anticipi del sabato sera saranno Torino e Atalanta reduci entrambe da una sconfitta e a caccia di punti che possano rilanciarle immediatamente in classifica.

Serie A, le sfide della 21^ giornata

Il pranzo della domenica sarà accompagnato, questa settimana, dalla sfida tra Inter e Cagliari. I neroazzurri devono tornare a macinare punti per non staccarsi ulteriormente dalla Juventus e dalla vetta della classifica, ora a -4. I sardi, invece, sono riusciti a interrompere la striscia negativa con il pareggio contro il Brescia e puntano a ripartire per non perdere terreno dalla zona Europa. Alle 15, i riflettori si accenderanno su tre campi di Serie A. A Parma i padroni di casa, settimi in classifica, ospiteranno l’Udinese reduce dalla sconfitta contro il Milan.

Il Sassuolo, invece, cercherà di bissare il risultato dell’andata contro la Sampdoria (4-1 per i neroverdi) cercando il secondo successo consecutivo dopo quello contro il Torino. I blucerchiati, tuttavia, non possono permettersi passi falsi: i punti che li separano dalla zona retrocessione sono solo 4 e di certo non bastano per dormire sonni tranquilli. E alla caccia di punti salvezza è anche il Lecce che affronterà in trasferta il Verona, 10° in classifica. I Lupi non vincono da 6 gare consecutive ma sono stati in grado di bloccare sul pareggio l’Inter: un risultato che indubbiamente dà morale alla squadra di Liverani che punterà a trovare una continuità di risultati che gli permetta di staccarsi dalla zona rossa.

I posticipi della 21^ giornata: spazio ai big match

A chiudere la 21^ giornata del campionato di Serie A saranno invece le emozioni dei due big match di giornata. Alle 18, largo al derby della Capitale tra Roma e Lazio: sfida tra una squadra, quella giallorossa, reduce da due sconfitte casalinghe consecutive e una, quella biancoceleste, che arriva invece da ben 11 successi consecutivi e che è alla ricerca di una vittoria in grado di cancellare le delusioni della Coppa Italia.

Alle 20:45, infine, sarà il Napoli a scendere in campo ospitando la Juventus. Un match che i bianconeri hanno faticato a vincere all’andata subendo la rimonta dei partenopei (da 0-3 a 3-3) e strappando il successo solo grazie all’autorete di Koulibali. Ma soprattutto un match che la squadra di Gattuso non può sbagliare: il passaggio del turno in Coppa Italia ha sicuramente restituito un po’ di serenità alla formazione Azzurra ma in campionato la classifica è impietosa: 11° posto, 24 punti e ben 27 lunghezze dalla vetta.