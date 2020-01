Sorrentino dà l’addio al calcio: “Mi ritiro”

L’ex portiere granata Stefano Sorrentino ha annunciato l’addio al calcio giocato: la scorsa stagione l’ultima in A col Chievo Verona

Da qualche mese era svincolato, l’estate scorsa aveva chiaramente fatto intendere che avrebbe volentieri vestito i colori granata del Torino, la squadra che gli è rimasta nel cuore. Stefano Sorrentino ha deciso di ritirarsi dal calcio. “In questi mesi non mi sono arrivate offerte che mi emozionassero, ho deciso di ritirarmi”, ha detto in diretta a Sky. Oltre 500 le presenze in Serie A, la categoria che lo ha visto protagonista anche dopo il compimento dei 40 anni, nel marzo del 2019. “Mi ritengo una persona fortunata, ho avuto l’onore di giocare in A fino a quarant’anni, va bene così, preferisco lasciare in bellezza. Sono tornato a Torino dalle mie figlie, vedendole così serene faccio un passo indietro io”: