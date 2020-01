Torino-Atalanta: Aina e Rincon out per squalifica domenica contro i nerazzurri, Mazzarri dovrà correre ai ripari a centrocampo

Mazzarri perde due pedine importanti a centrocampo in vista della prossima gara di campionato in casa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: al Torino infatti mancheranno Ola Aina e Tomas Rincon, entrambi out per squalifica dopo i cartellini gialli ricevuti a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Una curiosità: sarà la quarta gara in stagione che entrambi giocatori di salteranno. Ola Aina è rimasto in panchina nella sfide contro Udinese, Lazio e Genoa (due ko ed una vittoria), mentre Tomas Rincon non ha giocato contro la Lazio per un problema muscolare, ha visto la sconfitta contro l’Inter dalla panchina, e infine la gara interna contro il Bologna l’ha saltata per febbre.