Nessun squalificato per Toro e Cremonese in vista del match di Sabato, multa per il capitano del Milan Mike Maignan dopo le proteste

Dopo la quattordicesima giornata il Torino e la Cremonese si preparano ad affrontarsi nel match in programma alle ore 15:00 di Sabato prossimo e lo faranno senza squalificati sia da una parte che dall’altra. Il giudice sportivo ha invece rilasciato un’ammenda di €1.500,00 al capitano del Milan Mike Maignan che, in seguito alle proteste dopo il gol del 2-0 granata in Torino-Milan, è stato ammonito, la sanzione è stata aggravata essendo il francese il capitano dei rossoneri.

Squalificati dopo la quattordicesima giornata

Calciatori espulsi:

3 giornate a: Mbala Nzola (Pisa)

a: Mbala Nzola (Pisa) 1 giornata a: Mario Gila (Lazio) con ammenda di €10.000,00; Mehmet Celik (Roma).

Calciatori non espulsi:

1 giornata a: Maximo Perrone (Como).

Le ammonizioni dei granata

Nel Torino sono stati ammoniti Lazaro e Tino Anjorin. Per l’austriaco si tratta della seconda sanzione in questo campionato, mentre per il numero 14 granata è il primo giallo in granata.