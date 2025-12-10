Toro.it

Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 15a giornata di Serie A: ad arbitrare Torino-Cremonese sarà Marinelli

Manca ormai poco all’inizio della 15a giornata di campionato. L’AIA ha infatti comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali delle prossime partite di Serie A. Marinelli avrà il compito di dirigere Torino-Cremonese, con l’aiuto di Mastrodonato, Pistarelli e del quarto uomo Turrini. Al VAR ci sarà Meraviglia, che verrà assistito da Di Bello.

Le designazioni arbitrali

LECCE – PISA    Venerdì 12/12 h. 20.45

SACCHI J.L.

CECCONI – GIUGGIOLI

IV:      DIONISI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      PAIRETTO

TORINO – CREMONESE    Sabato 13/12 h. 15.00

MARINELLI

MASTRODONATO – PISTARELLI

IV:      TURRINI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      DI BELLO

PARMA – LAZIO    Sabato 13/12 h. 18.00

MARCHETTI

ROSSI C. – TRINCHIERI

IV:       AYROLDI

VAR:      AURELIANO

AVAR:       VOLPI

ATALANTA – CAGLIARI    Sabato 13/12 h. 20.45

DI MARCO

MONDIN – MINIUTTI

IV:      MUCERA

VAR:     MARINI

AVAR:     FABBRI

MILAN – SASSUOLO     h. 12.30

CREZZINI

MELI – ALASSIO

IV:      CHIFFI

VAR:     PRONTERA

AVAR:    MARESCA

FIORENTINA – H. VERONA    h. 15.00

COLOMBO

BACCINI – PERROTTI

IV:     PICCININI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      LA PENNA

UDINESE – NAPOLI     h. 15.00

SOZZA

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV:     BONACINA

VAR:     GHERSINI

AVAR:     MANGANIELLO

GENOA – INTER      h. 18.00

DOVERI

ROSSI M. – BERCIGLI

IV:     FOURNEAU

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       ABISSO

BOLOGNA – JUVENTUS     h. 20.45

MASSA

DEI GIUDICI – MORO

IV:       ZUFFERLI

VAR:      MARIANI

AVAR:      DI BELLO

ROMA – COMO    Lunedì 15/12 h. 20.45

FELICIANI

SCATRAGLI – PALERMO

IV:     MASSIMI

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:      GIUA

The logo of AIA (Italian Referees Association) is seen prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Frosinone Calcio. Frosinone Calcio won 2-1 over Torino FC after extra times.
ultimo aggiornamento: 10-12-2025

