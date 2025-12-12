Dopo essersi già incontrate a luglio in amichevole, la squadra di Baroni e quella di Nicola si rincrociano in campionato

La Cremonese sarà un altro avversario rispetto a quello affrontato e battuto da Baroni per 4-1 il 26 luglio, a confermarlo sono i risultati e i 6 punti di distacco tra i granata e i grigiorossi. Banalmente la differenza tra quella Cremonese sarà soprattutto nella rosa, che degli undici giocatori utilizzati in quell’amichevole, solo 4 sono ora titolari.

5° miglior attacco del Campionato

La Cremonese, fin da subito tra le sorprese del campionato, con 18 gol messi a referto vanta il 5° migliore attacco del Campionato insieme alla Juventus. Un dato al quanto sorprendente, che risulta esserlo meno quando ci si ricorda della presenza di Jamie Vardy. L’attaccante inglese ha fino ad ora realizzato 4 gol, ben spalleggiato dal compagno di reparto Bonazzoli che ne ha siglati 5. Insomma un pacchetto offensivo che tutto sembra meni che quello di una neopromossa.

L’assistman Vandeputte

Jari Vandeputte, nome già noto dopo la stagione scorsa, in cui ha messo a referto 14 assist in 39 partite giocate, si sta riconfermando anche nella massima serie italiana. Ad oggi il centrocampista belga vanta 4 assist in 14 partite, un bottino destinato sicuramente a migliorare per via della sua incidenza nel gioco di Nicola.

La squadra con più gol nei calci piazzati

La squadra allenata da Davide Nicola gode di un primato non indifferente: delle 18 reti siglate, 8 sono state realizzate sugli sviluppi di calci piazzati, quasi la metà. Questo dato affibbia alla Cremonese il titolo di squadra più prolifica da calcio piazzato. Ciò mette in luce una serie di punti di forza dei grigiorossi, che vantano una grande potenza ed efficacia negli angoli e nelle punizioni a proprio favore, oltre che un cinismo dagli 11 metri.