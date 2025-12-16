Squalifica per una giornata per Thorsvedt, che salterà Sassuolo-Torino. Squalificati Zanetti e Fabregas tra gli allenatori

Cattive notizie in casa Sassuolo, che per il prossimo match casalingo contro il Torino di Marco Baroni dovrà fare a meno di Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese è stato ammonito al 66′ di Milan-Sassuolo, “conquistando” la sua quinta ammonizione stagionale e venendo squalificato per un turno di campionato. Per il 42 neroverde già un gol e un assist in questo inizio di campionato ed è un perno centrale del centrocampo di Grosso, sempre titolare dopo il recupero dall’infortunio che ne ha condizionato l’inizio di campionato. Vedremo come il tecnico neroverde proverà a sopperire alla sua assenza.

1 giornata a Zaccagni ed Heggem, 2 giornate per Isaksen

3 gli espulsi della quindicesima giornata di Serie A: il primo è Heggem del Bologna, per lui una sola giornata di squalifica, così come per Zaccagni della Lazio. In casa biancoceleste piove sul bagnato, oltre alla squalifica di un turno per Zaccagni, ne arriva addirittura una raddoppiata per Gustav Isaksen, anch’esso espulso nel match contro il Parma per la seguente motivazione: “per avere, al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l’avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria”.

Tra gli allenatori squalificati Fabregas e Zanetti

Squalifiche anche tra i tecnici:

Espulso Paolo Zanetti (Verona) per doppia amonizione: salterà il match del 28 Dicembre contro il Milan, essendo che nella prossima giornata il Verona non giocherà, dato l’impegno del Bologna in Supercoppa.

(Verona) per doppia amonizione: salterà il match del 28 Dicembre contro il Milan, essendo che nella prossima giornata il Verona non giocherà, dato l’impegno del Bologna in Supercoppa. Squalificato Cesc Fabregas (Como) per quinta ammonizione stagionale, era in diffida e salterà Lecce-Como, in programma il 27 Dicembre (anche lui salterà una partita della 17esima giornata dato il posticipo di Como-Milan, casua Supercoppa Italiana).